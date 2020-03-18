Обласна рада просить призупинити діяльність частини орендарів у приміщеннях комунальних закладів та КНП охорони здоров‘я на період дії карантинних заходів Суспільство | 17-03-2020, 11:29 0 88

Львівська обласна рада з метою мінімізації ризиків поширення інфекційного захворювання COVID-19 просить розглянути питання щодо призупинення до закінчення карантину діяльності орендарів у закладах і комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я облради.



Винятком є ті, що використовують орендоване нерухоме майно за такими цільовими призначеннями: розміщення аптек, що готують ліки: розміщення торгівельних об’єктів із продажу продовольчих товарів.



Відповідне звернення скероване на розгляд Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ЛОДА.



Також розглядається питання надання пільги у 50% від орендної плати орендарям, що призупинять роботу на час карантину.

