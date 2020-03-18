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Обласна рада просить призупинити діяльність частини орендарів у приміщеннях комунальних закладів та КНП охорони здоров‘я на період дії карантинних заходів
|Суспільство | 17-03-2020, 11:29
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Львівська обласна рада з метою мінімізації ризиків поширення інфекційного захворювання COVID-19 просить розглянути питання щодо призупинення до закінчення карантину діяльності орендарів у закладах і комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я облради.
Винятком є ті, що використовують орендоване нерухоме майно за такими цільовими призначеннями: розміщення аптек, що готують ліки: розміщення торгівельних об’єктів із продажу продовольчих товарів.
Відповідне звернення скероване на розгляд Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ЛОДА.
Також розглядається питання надання пільги у 50% від орендної плати орендарям, що призупинять роботу на час карантину.
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