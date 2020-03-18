«Церква Христова закликає залишатися вдома. Є інтернет-трансляції з різних храмів нашого міста, які дають нам можливість молитися разом», — о. Павло Дроздяк Суспільство | 17-03-2020, 11:30 0 81 Для того, щоби не допомагати вірусу розповсюджуватись, Церква закликає залишатися вдома та долучатись до онлайн-трансляцій богослужінь, які дають можливість молитися разом. І в цьому немає жодного гріха. Про це сьогодні перед початком позачергового засідання Львівської міської ради сказав отець Павло Дроздяк, капелан ЛМР.

«Цей час посту дуже особливий для кожного з нас. Напевно, ще декілька місяців тому ми не думали, що ми увійдемо в такий час, що ми будемо боятись. Бо якщо сказати, що ми не боїмося, то це неправда. Бо кожен з нас переживає за своїх рідних, своїх близьких. Це є випробування на нашу людяність. Нам важливо зараз триматися спільно і всіма зусиллями працювати для того, щоб ми могли пережити цей час.



Церква є і Церква молиться. Вчора ви мали можливість чути як о 18.00 годині у наших катедральних храмах дзвонили дзвони. Цю ініціативу ми хочемо продовжувати протягом часу наскільки нам вистарчить сили і можливости. Цей дзвін нагадує нам, що Церква є, і Церква молиться, що я не залишився сам один.



Знаємо, що саме для того, щоби ми могли якомога менше допомогти цьому вірусу розповсюджуватись, Церква Христова закликає залишатися вдома. Є інтернет-трансляції з різних храмів нашого міста, які дають нам можливість молитися разом. І в цьому немає жодного гріха, якщо я не йду в неділю до церкви, але є десь біля екрану свого телевізора, свого комп’ютера.



Тому ми будемо дзвонити в дзвони і просити Бога, щоб дав нам змогу пережити цю пандемію і залишитися людьми, допомагаючи одні одним.



І я хочу, щоб ми, як місто Лева, показали всьому світу свою гідність у боротьбі з пандемією, людяність, відкритість один до одного і бажання бути відповідальним, а воно полягає в тому, що якщо я сьогодні не йду до церкви, то це не означає, що вже за якусь годину я йду з коліжанками гуляти. Дай Боже, щоб ми гідно пережили цю пандемію, і наші рідні і близькі були здорові.



Я прошу про молитву за наших медичних працівників, працівників аптек, які зараз найбільше наражені на небезпеку і стоять на сторожі нашого здоров’я. А також прошу про молитву за тих, хто є на передовій, які захищають нашу державу від того іншого вірусу", — сказав сьогодні о. Павло Дроздяк, капелан Львівської міської ради.



