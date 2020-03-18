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Надавали в оренду майно? Задекларуйте свої доходи
|Суспільство | 17-03-2020, 12:45
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Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що фізична особа зобов'язана відобразити дохід від надання в оренду майна у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається до органу податкової служби та самостійно, до 01 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею декларації.
Так, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (пп. 164.2.5 п. 164.2 статті 164 Податкового кодексу України).
Зокрема, кожен громадянин, який не є підприємцем, але здає нерухоме майно в оренду (нежитлова нерухомість, квартири, будинки чи навіть кімнату в оренду, довгострокову або подобову) має сплатити з отриманого доходу податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
Під час нарахування доходу фізичній особі від надання нею в оренду об’єктів нерухомості необхідно враховувати розмір орендної плати, зазначений в договорі оренди, який має бути не меншим, ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди (п.п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України).
Оподатковуються доходи від надання в оренду не лише житлових приміщень, але й гаражів, дачних будинків, присадибних та інших земельних ділянок.
Крім того, оподатковуються також доходи, отримані від надання в прокат автотранспорту та іншого рухомого майна.
Сума отриманого доходу підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.
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