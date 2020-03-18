Г. Слічна: «Ми рекомендували судам на території міста Львова обмежити участь сторін у судових засіданнях» Суспільство | 17-03-2020, 12:50 0 84 Сьогодні, 17 березня, заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань, керівниця міського штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові Галина Слічна доповіла на почарговому засіданні сесії Львівської міської ради про заходи, які місто вживає задля запобігання поширенню інфекції.

«Ми підготували звернення до церков та релігійних організацій з проханням організувати онлайн-трансляцію богослужінь.



Ми рекомендували роботодавцям організувати дистанційну роботу для людей, які є в зоні ризику — особи 55+ та особам, які мають хронічні захворювання.



Ми рекомендували судам на території міста Львова обмежити участь сторін у судових засіданнях.



На вчорашньому засіданні міської комісії ТЕБ та НС ми прийняли рішення призупинити діяльність таких об'єктів:



заклади громадського харчування, але їм дозволяється організуовувати онлайн-доставку. І для цих закладів ми розробили окремий протокол, як це має бути організовано.

Ми закрили Торгово-розважальні центри. Але в таких як Форум, Вікторія Гарденс та інші ми дозволили, що в них працювали продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, магазини з побутовою хімією і спеціалізовані магазини дитячого харчування.

Заклади побутового обслуговування та сфери послуг (за винятком он-лайн послуг).

Заклади, які надають косметологічні, перукарські, масажні та спа-послуги.

Коворкінгові зони (за винятком кол-центрів)

Речові ринків, магазинів та торгових центрів промислових товарів.

Ми дозволили діяльність за умови дотримання дистанцій: продуктовим магазинам, мупермаркетам, аптекам, зоомагазинам, магазинам побутової хімії, спеціалізованим магазинам дитячого харчування, установам банків, поштовим установам, авто (газо) заправним станціям, станціям технічного обслуговування транспортних засобів, автостанціям, торговим закладам сфери ритуальних послуг, ветеринарним лікарням та амбулаторіям", — доповла Галина Слічна.



Нагадаємо, учора, 16 березня, рішенням міської комісії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у Львові на час карантину призупинено роботу закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, установ сфери послуг та торгівлі. Дозволено лише он-лайн доставку продуктів харчування за умови дотримання окремого протоколу.