УГОРЩИНА ТИМЧАСОВО ПРИПИНИЛА ПРОПУСК ІНОЗЕМЦІВ НА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ Суспільство | 17-03-2020, 12:53 0 92



Відповідно до інформації, наданої угорськими прикордонниками, у зв’язку з проведенням карантинних заходів з 00.00 годин 17 березня 2020 року Угорською Стороною тимчасово припинено пропуск іноземців на в’їзд в Угорщину.

Наразі в пунктах пропуску для автомобільного сполучення: «Лужанка- Берегшурань», «Вилок- Тисабеч», «Косино-Барабаш», «Дзвінкове - Лонья» та «Тиса - Захонь» здійснюється оформлення громадян України, які повертаються на територію України.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

