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УГОРЩИНА ТИМЧАСОВО ПРИПИНИЛА ПРОПУСК ІНОЗЕМЦІВ НА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ
|Суспільство | 17-03-2020, 12:53
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Відповідно до інформації, наданої угорськими прикордонниками, у зв’язку з проведенням карантинних заходів з 00.00 годин 17 березня 2020 року Угорською Стороною тимчасово припинено пропуск іноземців на в’їзд в Угорщину.
Наразі в пунктах пропуску для автомобільного сполучення: «Лужанка- Берегшурань», «Вилок- Тисабеч», «Косино-Барабаш», «Дзвінкове - Лонья» та «Тиса - Захонь» здійснюється оформлення громадян України, які повертаються на територію України.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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