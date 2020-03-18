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Під час карантину податкова служба в Закарпатті посилює заходи безпеки

Суспільство | 17-03-2020, 12:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 106 106    

У зв’язку з протиепідеміологічними заходами та можливим розповсюдженням COVID-19, податкова служба посилює заходи безпеки та закликає платників податків усвідомити серйозність ситуації. Кожен може і повинен вжити максимум заходів для того, щоб зберегти своє здоров’я та здоров’я своїх близьких. Відтак, у відомстві розраховують на те, що суб’єкти господарювання та громадяни з розумінням віднесуться до обмежень, які вводяться на період карантину.
Центри обслуговування платників в Закарпатській області не припинятимуть свою роботу, однак закликаємо відвідувачів у разі відвідування ЦОП дотримуватись пропускного режиму (задля забезпечення дистанції 1,5 метра один від одного) та, за можливості, зайвий раз не відвідувати податкову, оскільки існує загроза поширення коронавірусу.
Крім того, призупиняється проведення особистого прийому громадян керівництвом ГУ ДПС у Закарпатській області. Такі заходи профілактики прописані у рішенні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки з надзвичайних ситуацій та є обов’язковими до виконання у всіх регіонах України. Після завершення карантину, керівництво ГУ ДПС в області продовжить приймати громадян згідно із затвердженим графіком.
Наголошуємо, що наразі ДПСУ створила всі можливості для спілкування зі своїми фахівцями без особистого відвідування підрозділів Зокрема, дистанційне спілкування можливе через:
Електронний кабінет платника податків на сайті ДПС: https://cabinet.tax.gov.ua.
Цілодобово працює телефон довідкової служби: 0 800 501 007.
Листи електронною поштою приймаємо за адресою: zak.official@tax.gov.ua.
Інформаційно-довідкову інформацію можна отримати на сайті ДПС України https://tax.gov.ua/, субсайті Територіальні органи ДПС у Закарпатській області https://zak.tax.gov.ua/ та у мережі Фейсбук https://www.facebook.com/tax.zakarpatia/.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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