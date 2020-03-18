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Прийнято законопроєкт, спрямований на підтримку бізнесу, під час запобігання поширення коронавірусу

Суспільство | 17-03-2020, 16:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    

Сьогодні Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроект 3220 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID – 19)».
Законопроєктом вносяться зміни:
- запроваджується звільнення від штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року. Це звільнення не стосуватиметься правил нарахування, декларування, сплати ПДВ, акцизного податку та ренти, а також порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах, відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
- не будуть застосовуватися штрафи за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року;
- за період з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховуватиметься пеня, а для платників єдиного внеску – за період 1 березня по 30 квітня 2020 року;
- встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок з 18 березня по 31 травня 2020 року (крім перевірок, що стосуються бюджетного відшкодування). Перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на цей період. До 30 березня 2020 року ДПС оприлюднить оновлений план-графік перевірок. Документальні перевірки з ЄСВ призупиняються на період з 18 березня по 18 травня 2020 року;
- подовжено до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про майновий стан і доходи. Суму податкового зобов’язання, яке платниками визначено до сплати, необхідно сплатити до 1 жовтня 2020 року;
- не нараховується та не сплачується у період з 1 березня року по 30 квітня 2020 року плата за землю за земельні ділянки, у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності. При цьому платники плати за землю (крім фізичних осіб) мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за відповідні місяці;
- об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з 1 березня по 30 квітня 2020 року;
- тимчасово за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску «за себе» фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, члени фермерських господарств та особи, які займаються незалежною професійною діяльністю;
- впровадження застосування програмних РРО відтерміновується до 1 серпня 2020, зокрема, розширення застосування РРО для окремих видів діяльності – до 1 січня 2021 року, до 1 квітня 2021 року відтерміновується запровадження обов’язкового використання РРО для всіх платників єдиного податку другої – четвертої груп.
Інформація із законопроекту № 3220 від 16.03.2020, прийнятого Верховною Радою України 17 березня 2020 року, відповідно до тексту, розміщенного на сайті ВРУ http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68402.
Пресслужба Державної податкової служби України
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