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З метою попередження поширення вірусних інфекцій, користуйтесь засобами електронного зв’язку
|Суспільство | 17-03-2020, 18:59
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Головне управління ДПС у м. Києві з метою попередження інфікування і поширення вірусних інфекцій звертається з проханням, за можливості, обмежити паперовий документообіг та користуватись засобами електронного зв’язку, а саме Електронним кабінетом.
На сьогодні ДПС запроваджено низку електронних сервісів, зокрема, безкоштовний сервіс Електронний кабінет, яким можна скористатись цілодобово як з персональних комп’ютерів, так і з смартпристроїв.
За допомогою цього сервісу можна сформувати та надіслати до органів ДПС електронні документи, у тому числі податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платниками окремих податків. Також платники можуть у режимі реального часу отримати доступ до особистої інформації, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв’язку з обліком платників податків та адмініструванням податків, зборів, а саме отримати відомості про суми отриманих доходів і утриманих податків, стан поданої звітності, дані системи електронного адміністрування ПДВ тощо.
Нагадуємо, вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису), отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.
У разі виникнення питань щодо користування Електронним кабінетом платника слід звернутись до служби підтримки за телефоном 0800501007 (напрямок 0) або за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua/help/.
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