Кулеба українцям на Шрі-Ланці: Ми вас витягнемо Суспільство | 18-03-2020, 02:00 0 53 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про виконану роботу щодо повернення з Шрі-Ланки кількох сотень українських туристів, які вже третю добу не можуть повернутися додому.



Джерело: пост міністра у Facebook



Деталі: За його словами, українське посольство звернулося до української громади на Шрі-Ланці, яка "допомагає втілити практичні рішення для повернення наших додому". Крім того, авіакомпанія Air Arabia підтвердила готовність виконати заплановані раніше додаткові рейси для громадян України 18, 20 та 21 березня і отримала необхідні дозволи на приліт до України. А Flydubai попросила надати дозвіл на приліт, а коли офіційний лист був наданий, попросила інший, який вже теж надали.



"МЗС України, Посольство в Індії, Міністерство інфраструктури, Державне агентство України з туризму та курортів і туроператори України активно працюють з цією авіакомпанією, щоб запланований переліт все-таки відбувся", - прокоментував Кулеба.



Також МЗС України "перебуває на постійному зв’язку з туроператорами Travel Professional Group та Join UP".



Пряма мова: "Зараз тисячі людей вимагають від сотень людей з дипломатичної служби повернути їх додому. Ми обов'язково це зробимо. Але дайте нам трохи часу. Ми вже робимо все, що в наших силах".



Тим, хто зараз на Шрі-Ланці, міністр порадив не шукати самостійно обхідні шляхи через треті країни, бо в них можна застрягнути ще на довше. "Переконайтесь, що ви надіслали свої контакти та інформацію про своє місце перебування до Посольства України в Індії та зареєструвались в системі "ДРУГ". Ми вас витягнемо", - резюмував голова МЗС.



Передісторія:



16 березня у столиці Шрі-Ланки Коломбо 105 українських громадян не змогли вилетіти додому, оскільки, за їх словами, міжнародний аеропорт "Бориспіль" відмовився приймати літак.

Представник авіакомпанії FlyDubai пояснив, що Україна відмовилась їх приймати. Водночас авіакомпанія готова доставити пасажирів на батьківщину.

Водночас в аеропорту "Бориспіль" заявили, що не відмовлялися приймати рейс.

13 березня президент Володимир Зеленський закликав українців встигнути приїхати до країни за наступні три доби, але пообіцяв допомогти тим, хто не встигне повернутись до закриття авіасполучення.

У п'ятницю влада вирішила закрити кордон для іноземних громадян через пандемію коронавірусу у світі.

Також Україна повністю обмежила пасажирське авіасполучення.