ЦИГАРКОВИХ БІЗНЕСМЕНІВ НЕ ЛЯКАЄ COVID-19

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|Суспільство | 18-03-2020, 11:08
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У Вижницькому районі, Чернівецької області, правоохоронці затримали буковинця, що перевозив тютюнові вироби без марок акцизного збору.
Автомобіль марки «Mercedes – Vito» спільна міжвідомча група, з-поміж співробітників внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому загону, мобільної групи відділу типу «С» та працівників МРВ СБУ у Вижницькому районі, зупинила вчора, 17 березня, на одній з автозаправних станцій.
Під час огляду автомобіля виявлено сигарети без акцизних марок загальною кількість майже 8 тисяч пачок. Пояснити звідки товар і куди він його везе 26-річний водій не зміг. Варто сказати, що правоохоронці діяли за наявної оперативної інформації.
На теперішній час проводяться оперативні заходи та з’ясування обставин правопорушення.
Пресслужба Чернівецького
прикордонного загону
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