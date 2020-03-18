До Положення про реєстрацію платників ПДВ внесено зміни Суспільство | 18-03-2020, 11:09 0 86

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 09 березня 2020 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2020 № 30, яким внесено зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, яке затверджено наказом Міністерства фінансів України 14 листопада 2014 року № 1130.

Зокрема, наказ Мінфіну України від 29.01.2020 № 30 передбачає такі зміни:

- індивідуальний податковий номер для фізичних осіб становить тепер 12 знаків, а не 10, як було раніше; додано 11-й та 12-й знаки - контрольні розряди, алгоритм формування яких встановлює Державна податкова служба України;

- внесено зміни до Реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (Форма № 1-ПДВ);

- внесено зміни до Рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (Форма № 6-РПДВ);

- у відомостях про відповідальних осіб платника додано можливість вказувати осіб, які ведуть бухгалтерський та/або податковий облік;

- ДПС України здійснюватиме розгляд скарг, поданих в адміністративному порядку відповідно до статей 55, 56 розділу II ПКУ, або звернень про перегляд рішень податкових органів з питань реєстрації, анулювання реєстрації, перереєстрації платників податку або про внесення записів чи змін до Реєстру;

- у день отримання податковим органом з Єдиного державного реєстру відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП або в день внесення до реєстру платників єдиного податку запису про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартість, до Реєстру платників податку на додану вартість вноситься відмітка «Реєстрація особи підлягає анулюванню».

Разом із такою відміткою до Реєстру вноситься підстава для анулювання реєстрації відповідно до пункту 184.1 статті 184 розділу V Податкового кодексу України та дата виникнення такої підстави.

