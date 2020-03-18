До Положення про реєстрацію платників ПДВ внесено зміни

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 18/03/2020 З 20 березня запрацює «гаряча лінія» та пункт збору для допомоги одиноким людям в умовах карантину...>> Міський бюджет може недоотримати 13% надходжень...>> Мер Львова прокоментував, що означатиме для міста введення надзвичайного стану...>> Кампанію декларування – 2020 продовжено до 1 червня...>> Зеленський підписав закони про підтримку бізнесу в умовах боротьби з коронавірусом...>> До військового госпіталю з підозрою на коронавірус потрапив пенсіонер...>> Загроза коронавірусу: в Києві закриють сміттєпроводи...>> ДПС закликає максимально використовувати дистанційний формат спілкування...>> Другу смерть від коронавірусу в Україні розслідуватиме поліція...>> На Львівщині визначили 4 заклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Другу смерть від коронавірусу в Україні розслідуватиме поліція...
18-03-2020, 16:38  >>> 
Прокурори повідомили про підозру трьом членам організованої групи, які вчиняли у Львові розбої та крадіжки...
17-03-2020, 21:06  >>> 
В Червонограді обрали запобіжний захід ймовірному крадію, затриманому на «гарячому»...
16-03-2020, 15:00  >>> 
   Здоров'яЗдоров
До військового госпіталю з підозрою на коронавірус потрапив пенсіонер...
18-03-2020, 17:48  >>> 
Пандемія COVID-19: Франція обігнала Південну Корею за кількістю хворих...
18-03-2020, 08:47  >>> 
В останньому штаті США виявили коронавірус...
18-03-2020, 02:03  >>> 

До Положення про реєстрацію платників ПДВ внесено зміни

Суспільство | 18-03-2020, 11:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 09 березня 2020 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2020 № 30, яким внесено зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, яке затверджено наказом Міністерства фінансів України 14 листопада 2014 року № 1130.
Зокрема, наказ Мінфіну України від 29.01.2020 № 30 передбачає такі зміни:
- індивідуальний податковий номер для фізичних осіб становить тепер 12 знаків, а не 10, як було раніше; додано 11-й та 12-й знаки - контрольні розряди, алгоритм формування яких встановлює Державна податкова служба України;
- внесено зміни до Реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (Форма № 1-ПДВ);
- внесено зміни до Рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (Форма № 6-РПДВ);
- у відомостях про відповідальних осіб платника додано можливість вказувати осіб, які ведуть бухгалтерський та/або податковий облік;
- ДПС України здійснюватиме розгляд скарг, поданих в адміністративному порядку відповідно до статей 55, 56 розділу II ПКУ, або звернень про перегляд рішень податкових органів з питань реєстрації, анулювання реєстрації, перереєстрації платників податку або про внесення записів чи змін до Реєстру;
- у день отримання податковим органом з Єдиного державного реєстру відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП або в день внесення до реєстру платників єдиного податку запису про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартість, до Реєстру платників податку на додану вартість вноситься відмітка «Реєстрація особи підлягає анулюванню».
Разом із такою відміткою до Реєстру вноситься підстава для анулювання реєстрації відповідно до пункту 184.1 статті 184 розділу V Податкового кодексу України та дата виникнення такої підстави.
   Новини по темі: Суспільство
Кампанію декларування – 2020 продовжено до 1 червня...
18-03-2020, 17:52  >>> 
Загроза коронавірусу: в Києві закриють сміттєпроводи...
18-03-2020, 17:46  >>> 
ДПС закликає максимально використовувати дистанційний формат спілкування...
18-03-2020, 16:39  >>> 
На Львівщині визначили 4 заклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом...
18-03-2020, 16:35  >>> 
Лікарям та медичному персоналу, задіяному на передовій з коронавірусом, з обласного бюджету виплатять додаткові кошти...
18-03-2020, 16:34  >>> 
ДПС розпочинає серію відеоуроків про те, як користуватися Е-сервісами...
18-03-2020, 16:21  >>> 
Податкові міліціонери повернулися із зони проведення ООС...
18-03-2020, 16:20  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: карантин в Україні, нові хворі на COVID-19...
17-03-2020, 09:26  >>> 
Уряд заборонив масові заходи по всій Україні...
17-03-2020, 09:10  >>> 
На Шрі-Ланці понад сотню українців не посадили на борт до України...
17-03-2020, 01:59  >>> 
   ПолітикаПолітика
Зеленський підписав закони про підтримку бізнесу в умовах боротьби з коронавірусом...
18-03-2020, 17:50  >>> 
Росія вбила десятки турецьких військових у Сирії — Помпео...
18-03-2020, 08:45  >>> 
Рада ухвалила закон для запобігання COVID-19: штрафи і позбавлення волі...
17-03-2020, 09:34  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Офіційний курс гривні наздоганяє цифри на табло "обмінників"...
18-03-2020, 09:20  >>> 
Прем'єр Словаччини: хотіли купити в Україні 2 млн масок, але їх перехопив німецький покупець...
16-03-2020, 09:10  >>> 
Фондовий ринок США пережив найбільший обвал за 33 роки...
13-03-2020, 08:40  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Кампанію декларування – 2020 продовжено до 1 червня...
18-03-2020, 17:52  >>> 
Загроза коронавірусу: в Києві закриють сміттєпроводи...
18-03-2020, 17:46  >>> 
ДПС закликає максимально використовувати дистанційний формат спілкування...
18-03-2020, 16:39  >>> 
   ВладаВлада
Прем'єр Словаччини: хотіли купити в Україні 2 млн масок, але їх перехопив німецький покупець...
16-03-2020, 09:10  >>> 
Байден виграє праймеріз у чотирьох американських штатах...
11-03-2020, 09:11  >>> 
Штаб Трампа подав до суду на The Washington Post...
04-03-2020, 08:32  >>> 
   КультураКультура
У Львові відбудеться нова танцювальна вистава «Перехід»...
11-03-2020, 16:05  >>> 
До дня народження Великого Кобзаря у Львівській опері триває урочиста академія...
10-03-2020, 00:21  >>> 
"Квартал 95" почав випускати своє шоу українською...
06-03-2020, 08:45  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
21:09 З 20 березня запрацює «гаряча лінія» та пункт збору для допомоги одиноким людям в умовах карантину
21:08 Міський бюджет може недоотримати 13% надходжень
21:08 Мер Львова прокоментував, що означатиме для міста введення надзвичайного стану
17:52 Кампанію декларування – 2020 продовжено до 1 червня
17:50 Зеленський підписав закони про підтримку бізнесу в умовах боротьби з коронавірусом
17:48 До військового госпіталю з підозрою на коронавірус потрапив пенсіонер
17:46 Загроза коронавірусу: в Києві закриють сміттєпроводи
16:39 ДПС закликає максимально використовувати дистанційний формат спілкування
16:38 Другу смерть від коронавірусу в Україні розслідуватиме поліція
16:35 На Львівщині визначили 4 заклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования