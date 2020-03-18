ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ СПІЛЬНО З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДОСТАВКУ ЛЮДЕЙ З ТЕРИТОРІЇ УГОРЩИНИ Суспільство | 18-03-2020, 11:11 0 80

У зв’язку із введенням обмежень щодо пропуску через державний кордон осіб, прикордонники Мукачівського загону в ході взаємообміну інформацією зі своїми європейськими колегами з-поміж інших питань, постійно уточнюють наявність з суміжного боку наших співвітчизників, які не мають транспортних засобів.

Так, як стало відомо прикордонникам, ряд підприємств Угорщини, на яких працювали українські заробітчани, тимчасово припинили свою діяльність, у результаті чого значна кількість наших громадян повертаються до України. Керівники угорських підприємств забезпечили їх підвезення до пунктів пропуску, але, на виконання заходів по запобіганню розповсюдження коронавірусу, пропуск через кордон осіб, які прямують в пішому порядку не здійснюється.

Аби забезпечити повернення українців додому, прикордонники Мукачівського загону налагодили взаємодію з органами місцевої влади щодо виділення транспортних засобів для доставки даної категорії осіб.

Вже сьогодні, завдяки спільним заходам прикордонників та працівників Виноградівської РДА додому повернулося 36 осіб.

Наголошуємо, що ці заходи не припиняються. Прикордонники в межах наданих повноважень робитимуть все можливе, аби забезпечити повернення наших громадян додому і у будь-який час доби готові здійснювати їх оформлення на державному кордоні.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



