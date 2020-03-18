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Податкові міліціонери повернулися із зони проведення ООС
|Суспільство | 18-03-2020, 16:20
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В першій декаді березня 2020 року в розпорядження Головного управління ДФС у Львівській області повернулись 10 співробітників податкової міліції, які проходили службу в районі проведення Операції об’єднаних сил на території Донецької і Луганської областей. Їм на заміну, в район проведення Операції об’єднаних сил відряджені 3 нові співробітники.
На виконання рішення РНБО, на ДФС покладено організацію контролю за порядком пропуску транспортних засобів і вантажів до/з окремих територій в районі проведення ООС, у взаємодії із ЗСУ, СБУ та іншими державними органами. Основним завданням спецпідрозділу є протидія незаконному переміщенню товарів через лінію розмежування з окупованими територіями. Податкові міліціонери спільно викривають фінансові злочини та протидіють тероризму.
За 5 років понад 40 офіцерів податкової міліції Львівської області пройшли службу у складі спецпідрозділу «Фантом» на окремих територіях зон АТО та в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях.
За цей час відбулося 17 ротацій, під час яких податкові міліціонери Львівської області виїжджали у відрядження на Схід України.
Відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» нагороджено 8 співробітників податкової міліції Львівської області.
З нагоди повернення працівників податкової міліції з району проведення ООС до Львівської обласної державної адміністрації скеровано лист ГУ ДФС у Львівській області про їх заохочення.
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