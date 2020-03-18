ДПС розпочинає серію відеоуроків про те, як користуватися Е-сервісами Суспільство | 18-03-2020, 16:21 0 66

Для допомоги платникам податків, Державна податкова служба розпочинає серію відеоуроків, в яких роз’яснюватиметься як правильно користуватися електронними сервісами.

Перший відеоурок присвячено заповненню декларації про майновий стан і доходи громадян. Переглянувши його, користувачі зможуть дізнатися як правильно заповнити декларацію крок за кроком та як при цьому уникнути помилок. Звертаємо увагу, щоб подати декларацію через Електронний кабінет платникам податків необхідно мати електронний підпис.

У зв’язку з оголошеним в Україні карантином з метою запобігання поширення вірусу COVID-19 закликаємо платників користуватися електронними сервісами від Державної податкової служби.

Відео можна подивитися, клікнувши ТУТ.

Пресслужба Державної податкової служби України

