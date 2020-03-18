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Лікарям та медичному персоналу, задіяному на передовій з коронавірусом, з обласного бюджету виплатять додаткові кошти

Суспільство | 18-03-2020, 16:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    

Про таке рішення повідомили сьогодні, 18 березня, у межах спільного брифінгу голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького та голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина.
Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин наголосив, що у непростий час карантину та епідемії, що насувається, слід ухвалювати швидкі рішення.
«Сьогодні на передовій боротьби з коронавірусом на Львівщині будуть лікарі 10 закладів охорони здоров’я та працівники медицини катастроф. Їх визначила відповідна комісія з надзвичайних ситуацій. Саме ці лікарні візьмуть на себе головний удар і мають справитися з епідемією, що насувається. Усі ми чули про ініціативу Уряду, яка полягає у встановленні доплат на рівні 200% медичним працівникам. Однак, не чекаючи цього рішення, ми вирішили з обласного бюджету виплатити одноразово усім лікарям та медичному персоналу задіяному на передовій з коронавірусом з обласних лікарень суму, що дорівнює посадовому окладу. Йдеться про обласну інфекційну лікарню, госпіталь ветеранів війн у Винниках, фтизіопульмонологічний центр та «швидку». Вже цього тижня кошти в сумі майже 20 млн грн будуть на рахунках у наших медиків. І я закликаю міську раду Львова зробити те саме для медичних працівників 8-ої міської клінічної лікарні, а голів районних, міських, сільських та селищних рад спільно допомогти лікарням визначеним за територіальним принципом», - наголосив Олександр Ганущин.
Голова Львівської ОДА звернувся до усіх мешканців Львівщини та України із закликом не стояти осторонь під час найскладнішої соціально-гуманітарної кризи ХХІ століття – епідемії короновірусу.
"Її подолання – це серйозний виклик владі, місцевим урядам та громадам. Усе суспільство повинно об’єднатися заради подолання наслідків епідемії та разом працювати на випередження, оскільки біда може неочікувано увійти до кожної родини. Львівщина завжди демонструвала єднання перед викликами та загрозами. Ми завжди були краєм відповідальних, свідомих, патріотичних, готових на жертовність і самопосвяту людей. У боротьбі з епідемією ми не можемо ділитися на політичні табори, на конфесії, на прихильників тих чи інших лідерів. Ми маємо стати єдиною, сильною, консолідованою нацією, яка готова гідно і з честю подолати чергове непросте випробовування! Мусимо діяти швидко та ефективно", - наголосив Максим Козицький.
Очільник області також закликав свідомих бізнесменів долучитися до закупівлі необхідних засобів захисту.
"Закликаю усіх людей доброї волі, бізнесменів, підприємців, депутатів усіх рівнів, меценатів долучитися до збору коштів для закупівлі засобів індивідуального захисту та іншого медичного обладнання, які зараз вкрай необхідні нашим медичним установам", - акцентував голова ОДА.
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