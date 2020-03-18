На Львівщині визначили 4 заклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом Суспільство | 18-03-2020, 16:35 0 87

Про це сьогодні, 18 березня, наголосили у межах брифінгу голови Львівської ОДА Максима Козицького та голови Львівської облради Олександра Ганущина.

«В області визначено 4 заклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом. До них належать: Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, госпіталь у Винниках, 8-ма міська лікарня міста Льовова та Центр легеневого здоровя. Ці лікарні можуть прийняти орієнтовно до 2 тисяч пацієнтів. Тривають також роботи щодо розширення можливостей прийняття пацієнтів із важкими станами та потребою оксигенації», - наголошує голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Максим Козицький також розповів як розподіляють засоби захисту.

«Станом на сьогодні, розподілються засоби між лікарнями та центрами, які будуть задіяні в першу чергу. Потім кущові лікарні: Стебника, Стрия, Кам’янки, Сокаля і Яворова – друга черга. Там тривають роботи щодо збільшення місць. Зараз приблизно 500 місць у Львові обладнанні кисневими масками».

Зазначимо, що стан пацієнтів, які сьогодні перебувають в Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з підозрою на коронавірус – стабільний. Перші результати тестів мають надійти сьогодні. Відтак, це дасть змогу підтвердити чи спростувати наявність хвороби на Львівщині.

За словами голови Львівської облради Олександра Ганущина, Львівська обласна рада звернулася до Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, першого заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо розкодування українських телеканалів.

«З метою підвищення обізнаності та заспокоєння населення України під час епідемії коронавірусу, Львівська обласна рада просить розкодувати провідні українські телеканали. В Україні супутникове телебачення дивиться близько третини сімей, тому ми не маємо права забирати можливість у громадян отримувати оперативну інформацію щодо захворювання на коронавірус, рекомендацій медиків та алгоритм дій при виявленні чи перших ознаках хвороби. Тим більше, що значна частина жителів перебуватиме вдома на суворому карантині, а деякі з них узагалі не користуються мережею інтернет. Слід негайно вжити заходів щодо розблокування супутникових телеканалів у час небезпечної пандемічної ситуації в Україні та дозволити людям у складний час мати доступ до українських каналів», – наголосив Олександр Ганущин.

Також у межах брифінгу спікери вкотре наголосили на важливості дотримання усіх карантинних вимог. Відтак, Львівська обласна державна адміністрація спільно з Львівської обласної радою закликають мешканців області та гостей не виходити без потреби з дому.

«Багато чого залежить від самих людей. Якщо всі відповідально поставляться до запроваджених заходів, епідемію вдасться локалізувати. Якщо розвиток ситуації погіршиться маємо бути готові до залученні додаткових ресурсів. Ми розподіліли засоби захисту на перші точки», - наголошує Максим Козицький.

