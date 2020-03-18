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ДПС закликає максимально використовувати дистанційний формат спілкування

Суспільство | 18-03-2020, 16:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    

Здоров’я та безпека платників – головний пріоритет ДПС як соціально-відповідального державного органу. У зв’язку зі спалахом і розповсюдженням коронавірусу COVID-19 та попередженням інфікування і поширення вірусних інфекцій Державна податкова служба України наполегливо рекомендує платникам утриматися від відвідування центрів обслуговування платників без нагальної потреби. Особливо якщо проблему, з якою ви збираєтеся звернутися до ЦОП, можливо вирішити дистанційно (онлайн або поштою).
Якщо ж причина звернення невідкладна і потребує обов’язкового відвідування ЦОП, просимо вас дотримуватись рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо зменшення впливу та передачі гострих респіраторних вірусних інфекцій:
- за можливості користуватися захисною маскою та дезінфікуючими засобами;
- не створювати скупчення людей у ЦОП. Пам’ятайте про необхідність дотримання безпечної відстані між людьми (щонайменше 1,5 метра);
- уникайте контакту з усіма, хто має жар та кашель.
ВАЖЛИВО: якщо ви маєте симптоми ГРВІ (підвищена температура тіла, кашель, утруднене дихання тощо), нещодавно контактували з хворими на COVID-19 або перебували у країнах, у яких виявлено випадки зараження населення коронавірусом, просимо вас залишитися вдома та утриматися від відвідування ЦОП.
ДПС звертається з проханням зменшити надходження паперових документів та користуватись засобами електронного зв’язку та поштою.
За допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету платники податків мають можливість надіслати лист (запит, звернення тощо) до відповідного органу ДПС у форматі pdf (обмеження 2 МБ).
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Засобами Електронного кабінету також надано можливість подати заяви для отримання адміністративних послуг, зокрема:
- картки платника податків; відмітки у паспорті громадянина України (у формі книжечки) про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;
- реєстрації реєстратора розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок;
- включення неприбуткового підприємства (установи, організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій, внесення змін до цього Реєстру, витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.
За допомогою Електронного кабінету можливо отримати результати надання адміністративних послуг, зокрема:
- довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
- відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;
- копії реєстраційних посвідчень реєстраторів розрахункових операцій направляються на адресу електронної пошти заявника (оригінал можна буде отримати після закінчення карантину).
На період карантину режим роботи ЦОП змінюється з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10 – 15 хв., для невеликих ЦОП – з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10 – 15 хвилин.
Працівники Контакт-центу ДПС, які надають інформацію платникам податків з питань стану обробки електронної звітності та інших електронних сервісів за номером телефону 0 800 501 007 (напрям 0), будуть працювати на період карантину з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у черговому режимі.
У разі виникнення питань щодо користування Електронним кабінетом платника слід звернутись до служби підтримки за телефоном 0 800 501 007 (напрямок 0) або за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua/help/.
Заздалегідь просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, і просимо вибачення за можливі незручності! Будьте свідомими та зайвий раз не наражайте на небезпеку себе та оточення!
Пресслужба Державної податкової служби України
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