Загроза коронавірусу: в Києві закриють сміттєпроводи Суспільство | 18-03-2020, 17:46 0 85 У зв'язку з карантинним періодом столична влада розпорядилася закрити сміттєпроводи в будинках.



Джерело: заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв у Facebook



Пряма мова: "Сміттєпроводи, в умовах поширення коронавірусної інфекції, повинні бути закриті. Це непотрібний рудимент, що є джерелом антисанітарії і несе загрозу для кожного жителя багатоповерхівки.



Рішенням комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сміттєпроводи будуть закриті.



Гадаю, краще зробити кілька кроків і донести сміття до контейнерів, аніж ризикувати своїм здоров’ям!".



Що передувало: У Київській області 18 березня оголошено надзвичайну ситуацію через виявленого інфікованого коронавірусом. Щодо Києва, де зафіксовано 2 випадки інфікування COVID-19 рішення очікується. У столиці введено суворі карантинні обмеження: закрито розважальні заклади, заклади харчування, зупинено роботу метрополітену.