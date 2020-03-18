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Загроза коронавірусу: в Києві закриють сміттєпроводи
|Суспільство | 18-03-2020, 17:46
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|У зв'язку з карантинним періодом столична влада розпорядилася закрити сміттєпроводи в будинках.
Джерело: заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв у Facebook
Пряма мова: "Сміттєпроводи, в умовах поширення коронавірусної інфекції, повинні бути закриті. Це непотрібний рудимент, що є джерелом антисанітарії і несе загрозу для кожного жителя багатоповерхівки.
Рішенням комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сміттєпроводи будуть закриті.
Гадаю, краще зробити кілька кроків і донести сміття до контейнерів, аніж ризикувати своїм здоров’ям!".
Що передувало: У Київській області 18 березня оголошено надзвичайну ситуацію через виявленого інфікованого коронавірусом. Щодо Києва, де зафіксовано 2 випадки інфікування COVID-19 рішення очікується. У столиці введено суворі карантинні обмеження: закрито розважальні заклади, заклади харчування, зупинено роботу метрополітену.
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