Кампанію декларування – 2020 продовжено до 1 червня Суспільство | 18-03-2020, 17:52 0 69

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Закарпатській області інформує, що 17 березня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Серед іншого, внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції», згідно з якими у 2020 році продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення.

Крім того, суб’єкти декларування, які у період до 1 червня 2020 року не мали можливості подати декларацію перед звільненням або повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку із встановленням на території їх проживання карантинно-обмежувальних заходів, звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання такої декларації чи повідомлення у зазначений період.

За матеріалами сектору з питань запобігання та

виявлення корупції ГУ ДПС у Закарпатській області

