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Кампанію декларування – 2020 продовжено до 1 червня

Суспільство | 18-03-2020, 17:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Закарпатській області інформує, що 17 березня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».
Серед іншого, внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції», згідно з якими у 2020 році продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення.
Крім того, суб’єкти декларування, які у період до 1 червня 2020 року не мали можливості подати декларацію перед звільненням або повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку із встановленням на території їх проживання карантинно-обмежувальних заходів, звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання такої декларації чи повідомлення у зазначений період.
За матеріалами сектору з питань запобігання та
виявлення корупції ГУ ДПС у Закарпатській області
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