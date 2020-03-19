Головні новини середи і ночі: коронавірус у нардепа, нові хворі в Україні Суспільство | 19-03-2020, 08:19 0 79 Нардеп Шахов захворів на коронавірус, у Київській області введено режим надзвичайної ситуації, кількість інфікованих COVID-19 збільшилась — актуальні новини 18 березня.



Про Шахова



У народного депутата члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус. Наразі з ним проводяться всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Шахову надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.



Усім членам екологічного комітету Ради, а також тим, хто безпосередньо контактував з Шаховим, рекомендована самоізоляція на 2 тижні.



Про нові випадки зараження



У Центрі громадського здоров’я повідомили про два нових випадки зараження коронавірусом: один в Донецькій області та другий у Київській. Усього в Україні підтверджено 16 позитивних результатів на COVID-19.



Перший підтверджений випадок зараження у Донецькій області виявили у 52-річного жителя Маріуполя, який повернувся із Єгипту.



Про надзвичайну ситуацію



У Київській області оголосили режим надзвичайної ситуації у зв'язку із епідемічною ситуацією через новий коронавірус.



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