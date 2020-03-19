Потяги і спецлітаки: Дещиця розповів, як вибратися з Перемишля, Варшави і Праги Суспільство | 19-03-2020, 09:46 0 79 Приблизно 3,5 тисячі громадян України заповнили спеціальний формуляр на сайті посольства України в Польщі із зазначенням, що вони не можуть самотужки повернутися додому й очікують на допомогу держави в організації виїзду додому.



Джерело: посол України в Польщі Андрій Дещиця у коментарі "Укрінформу"



Пряма мова: "Зараз приблизно 3,5 тисячі осіб зголосилися, що хочуть виїхати з Польщі".



Деталі: За словами посла, 20 березня буде організовано виїзд українців з Перемишля через Львів до Києва чотирма потягами "Укрзалізниці".



Йдеться про виїзди потягів о 10:18, 13:10, 15:45 та 18:59 (за місцевим часом) із Перемишля. Орієнтовна вартість квитка на проїзд у другому класі – 700 грн, у першому – 1000 грн. Продаж квитків здійснюватиметься на сайті Укрзалізниці. Про відкриття онлайн-продажу квитків повідомлять.



Дипломат звернув увагу, що громадяни України самотужки мають дістатися Перемишля. Водночас, українські консули, почесні консули в Польщі, а також органи місцевої влади або допоможуть їм добратися до Перемишля, або підкажуть, яким чином це їм зробити до 20 березня.



Посол України у Польщі також поінформував, що з польською та чеською сторонами досягнуто домовленість про вивезення громадян України з Чехії польським потягом PKP Intercity.



Як мінімум, це буде з чесько-польського кордону, проте з чеською стороною ведуть переговори про те, щоб потяг забрав громадян України з Праги, сказав дипломат.



Дещиця також поінформував, що з польською стороною досягнуто домовленість про організацію 21 березня компанією SkyUp спеціальних авіарейсів на комерційній основі з аеропорту Варшави до Борисполя. Вартість авіаквитка - приблизно 160 доларів США.



Він додав: якщо з боку українців буде значне зацікавлення таким перельотом, то спецрейсів із Варшави до Києва буде організовано декілька.



Посол України також зауважив, що з польською стороною на всіх рівнях досягнуто домовленість, що у разі потреби такі авіа- та залізничні спецрейси можна буде організувати пізніше знову.



Український дипломат поінформував, що на трьох відкритих пунктах пропуску на українсько-польському кордоні ("Дорогуськ-Ягодин", "Гребенне - Рава-Руська", "Корчова-Краківець") продовжують працювати українські консули, які допомагають українцям перетинати кордон.



За його словами, значних скупчень громадян України на кордоні не спостерігається, найбільші групи сягають 50-80 осіб. Із польського боку кордону їх забирає український автобус, наданий за сприянням Прикордонної служби України, або польські прикордонники дозволяють їм перейти кордон пішки.



Дещиця повідомив, що станом на сьогодні не розглядається питання відновлення роботи пішохідного пункту пропуску "Медика-Шегині", оскільки три пункти пропуску справляються із навантаженням.



Цьому передувало: Із 15 березня Польща заборонила в’їзд іноземців до країни у зв’язку з поширенням коронавірусу. Наступного дня це зробила також і Україна.