НА ЛЬВІВЩИНІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНОГО МІГРАНТА Суспільство | 19-03-2020, 10:57 0 55





Сьогодні, вночі, прикордонники Львівського загону затримали одного чоловіка, який намагався незаконним шляхом потрапити до Польщі.

Виявити правопорушника прикордонникам допоміг місцевий мешканець, який повідомив про рух невідомої особи в бік державного кордону. На вказаний напрямок терміново висунулася група реагування від відділення інспекторів прикордонної служби «Павловичі». Кілька хвилин пошуку і правопорушника було затримано. Ним виявився громадянин Азербайджану зі слів самого затриманого, адже порушник немає жодних документів.

«Мандрівника», який пробирався через кордон поза пунктом пропуску, доставлено до прикордонного підрозділу для з'ясування усіх обставин порушення та прийняття правового рішення щодо притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



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