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Декларацію на податкову знижку можна подати в електронному вигляді і протягом усього 2020 року
|Суспільство | 19-03-2020, 11:00
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Якщо у Вас є підстави для нарахування податкової знижки, то декларацію можна подати в період до 31 грудня 2020 року.
Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (пп. 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 Податкового кодексу України).
При цьому за вибором платника декларація може бути подана в один із таких способів:
- особисто або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.
В Електронному кабінеті можна заповнити та подати декларацію про майновий стан і доходи платниками податків — фізичними особами в електронному вигляді.
На субсайті ГУ ДПС у Львівській області (банер «Деклараційна кампанія — 2020» розміщено електронні форми декларації та приклади її заповнення.
https://lv.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2020/
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