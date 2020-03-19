Декларацію на податкову знижку можна подати в електронному вигляді і протягом усього 2020 року Суспільство | 19-03-2020, 11:00 0 68





Якщо у Вас є підстави для нарахування податкової знижки, то декларацію можна подати в період до 31 грудня 2020 року.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (пп. 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 Податкового кодексу України).

При цьому за вибором платника декларація може бути подана в один із таких способів:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

В Електронному кабінеті можна заповнити та подати декларацію про майновий стан і доходи платниками податків — фізичними особами в електронному вигляді.

На субсайті ГУ ДПС у Львівській області (банер «Деклараційна кампанія — 2020» розміщено електронні форми декларації та приклади її заповнення.

https://lv.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2020/

