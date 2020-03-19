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На Львівщині задекларували свої доходи 39 мільйонерів

Суспільство | 19-03-2020, 13:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 58 58    





Станом на середину березня 2020 року до контролюючих органів Львівщини громадянами подано 4607 декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік та задекларовано 741,2 млн. грн. Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.

Громадянами, які зобов’язані задекларувати доходи, подано 860 декларацій та задекларовано 161,6 млн. грн. Сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО) становить 10,2 млн. грн. та з військового збору 2,4 млн. гривень.

Найбільшу кількість поданих декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік складають:

580 декларацій ‒ дохід у вигляді спадщини на суму 145 056,7 тис. гривень. З таких доходів підлягає до сплати ПДФО в сумі 6 673,9 тис. грн. та військовий збір в сумі 2 064,7 тис. гривень;

139 декларацій ‒ дохід від продажу рухомого та нерухомого майна на суму 71 841,8 тис. гривень. До сплати ПДФО в сумі 366,7 тис. грн. та військовий збір в сумі 106,6 тис. гривень;

111 декларацій ‒ дохід від надання нерухомого майна в оренду на суму 5 462,1 тис. гривень. До сплати ПДФО в сумі 119,0 тис. грн. та військовий збір в сумі 9,9 тис. гривень;

14 декларацій ‒ іноземні доходи на суму 10 845,7 тис. грн. До сплати ПДФО в сумі 1 075,1 тис. грн. та військовий збір в сумі 162,6 тис. гривень;

39 громадян задекларували одержаний дохід в сумі більше 1 млн. грн. Сума задекларованих доходів становить – 131 176,2 тис. гривень та податкові зобов’язання з ПДФО – 1 533,3 тис. грн. та військовий збір – 365,8 тис. гривень.

Громадянами, які згідно з законодавством мають право на отримання податкової знижки, подано 3 360 декларацій. До повернення з бюджету внаслідок використання права на податкову знижку підлягає – 9,1 млн. гривень.
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