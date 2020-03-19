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Адміністративні послуги - в електронному вигляді
|Суспільство | 19-03-2020, 14:10
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Головне управління ДПС у м. Києві з метою запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, звертається з проханням, за можливості, обмежити відвідування Центрів обслуговування платників міста Києва та користуватись засобами електронного зв’язку, а саме Електронним кабінетом.
Для зручності платників фахівцями столичної податкової було розроблено Пам’ятку щодо адміністративних послуг, які можуть бути отримані в електронному вигляді, а також ті, які надаються безпосередньо у столичних ЦОП .
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