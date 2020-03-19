Адміністративні послуги - в електронному вигляді Суспільство | 19-03-2020, 14:10 0 46



Головне управління ДПС у м. Києві з метою запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, звертається з проханням, за можливості, обмежити відвідування Центрів обслуговування платників міста Києва та користуватись засобами електронного зв’язку, а саме Електронним кабінетом.

Для зручності платників фахівцями столичної податкової було розроблено Пам’ятку щодо адміністративних послуг, які можуть бути отримані в електронному вигляді, а також ті, які надаються безпосередньо у столичних ЦОП .



