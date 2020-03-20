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В Ужгороді шахраї від імені податківців вимагають гроші
|Суспільство | 19-03-2020, 18:08
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Шахраї активізували діяльність в обласному центрі Закарпаття.
Невідомі особи здійснюють дзвінки суб’єктам господарювання м. Ужгород з тел. номера: +380683251474, представляючись співробітниками ДПІ у м.Ужгороді, і просять зателефонувати керівнику інспекції – Марії Бадиді за номером +380683244226.
Телефонуючи, зловмисники просять перерахувати кошти на банківський рахунок.
У зв’язку з цим, просимо громадян бути обережними, а при наявності таких фактів, звертатись до органів МВС за номером телефону «102».
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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