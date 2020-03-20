В Ужгороді шахраї від імені податківців вимагають гроші Суспільство | 19-03-2020, 18:08 0 98

Шахраї активізували діяльність в обласному центрі Закарпаття.

Невідомі особи здійснюють дзвінки суб’єктам господарювання м. Ужгород з тел. номера: +380683251474, представляючись співробітниками ДПІ у м.Ужгороді, і просять зателефонувати керівнику інспекції – Марії Бадиді за номером +380683244226.

Телефонуючи, зловмисники просять перерахувати кошти на банківський рахунок.

У зв’язку з цим, просимо громадян бути обережними, а при наявності таких фактів, звертатись до органів МВС за номером телефону «102».

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

