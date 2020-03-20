НА БЕРЕЗІ ТИСИ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ «ВОДОЛАЗА», ЯКИЙ, ЩО ПЕРЕПРАВЛЯВ ДО РУМУНІЇ МЕДИЧНІ МАСКИ Суспільство | 19-03-2020, 19:45 0 84



10 діб арешту отримав 29-річний мешканець міста Рахів, якого учора ввечері затримали прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону.

Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону, що пролягає річкою Тиса, військовослужбовці помітили чоловіка у гідрокостюмі, який саме виходив з води.

Проігнорувавши законні вимоги наряду, зловмисник спробував втекти, проте прикордонники, здійснивши попереджувальний постріл, наздогнали та затримали спритника.

Жодних документів чоловік при собі не мав, однак повідомив, що є громадянином України. Також правопорушник зізнався, що переправляв до сусідньої Румунії маски. Для з’ясування всіх обставин правопорушення, а також складання адмінппротоколу за ч.1 ст.204-1 та 185.10 КУпАП, затриманого доставлено до прикордонного підрозділу. Матеріали справи було спрямовано до суду. Сьогодні Рахівський райсуд призначив українцю адміністративне стягнення у вигляді 10 діб арешту.

Зазначимо, що наразі температура води у річках є дуже низькою, а рівень води у Тисі високий, до того ж течія - бурхлива та стрімка, але заради власної наживи люди продовжують наражати себе на серйозну небезпеку, нехтуючи своїм здоров’ям та життям.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону



