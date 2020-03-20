Нацгвардія та поліція на в’їздах-виїздах Києва перевіряє дотримання норм перевезень Суспільство | 20-03-2020, 01:16 0 78 У рамках заходів щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на в’їздах-виїздах Києва, на основних дорогах, діють 8 стаціонарних постів.



Джерело: пресслужба Нацгвардії



Дослівно: "Для контролю ситуації та недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на в’їздах-виїздах міста Києва (на основних дорогах) діють 8 стаціонарних постів. До складу постів входять представники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.



Правоохоронці перевіряють дотримання кількісних обмежень пасажирських перевезень водіями та перевізниками та наявність необхідних документів. Основна мета заходів – роз’яснювальна. Водіїв попереджають про необхідні заходи безпеки, попереджають про наявність відповідальності за недотримання вимог. Це превентивні заходи, яку проводять особливо з тими суб’єктами, хто надає послуги пасажирських перевезень.



Всього в добу для виконання завдань на постах залучаються 80 гвардійців. Військовослужбовці та поліцейські забезпечені масками і дезінфікуючими засобами. Водії та пасажири ставляться з розумінням до незручностей. Грубих порушень, за словами правоохоронців, за сьогодні не було.



Відповідні державні структури працюють у посиленому режимі та організовують максимальну взаємодію і взаємодопомогу для того, аби не допустити поширення коронавірусної інфекції на території держави. Основними напрямками такої спільної роботи є вчасне виявлення контактних осіб та забезпечення їх самоізоляції, вживання заходів щодо обмеження їх спілкування з іншими громадянами.того, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції на території держави.



Основними напрямками такої спільної роботи є вчасне виявлення контактних осіб та забезпечення їх самоізоляції, вживання заходів щодо обмеження їх спілкування з іншими громадянами, зазначають у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України".