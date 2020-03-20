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Коронавірус: жителям Ізраїлю заборонили виходити з дому
|Суспільство | 20-03-2020, 08:15
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|Уряд Ізраїлю повідомив про введення заборони виходити на вулицю без необхідності через епідемію COVID-19.
Джерело: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє The Jerusalem Post
Деталі: Жителям Ізраїлю можна виходити на вулицю тільки для придбання їжі, ліків і для лікування. За порушення правил передбачені штрафи.
Нагадаємо:
За останніми даними, в Ізраїлі зафіксовано 573 хворих на COVID-19.
В Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
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