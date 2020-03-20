Коронавірус: жителям Ізраїлю заборонили виходити з дому Суспільство | 20-03-2020, 08:15 0 84 Уряд Ізраїлю повідомив про введення заборони виходити на вулицю без необхідності через епідемію COVID-19.



Джерело: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє The Jerusalem Post



Деталі: Жителям Ізраїлю можна виходити на вулицю тільки для придбання їжі, ліків і для лікування. За порушення правил передбачені штрафи.



Нагадаємо:



За останніми даними, в Ізраїлі зафіксовано 573 хворих на COVID-19.

В Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.