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| Газета №35 (55) / 2014
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COVID-19: В Італії кількість хворих зросла до 41 035 осіб
|Суспільство | 20-03-2020, 08:20
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|Станом на ранок 20 березня у світі зареєстровано 244 518 випадків зараження COVID-19, 10 030 смертей та 86 025 осіб, що подолали хворобу.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Усього Китай зареєстрував 54 випадки зараження за добу та 780 осіб, які вилікувались.
В Італії кількість хворих зросла до 41 035 осіб, в Ірані – 18 407, Іспанії – 18 077 та 15 320 заражень у Німеччині.
Окрім того, в Італії за добу вилікувались 415 людей, в Ірані – 321, Іспанії – 26 та 8 у Німеччині.
За минулу добу лідером за кількістю зафіксованих нових випадків інфікування стали США – 5894. В Ірані за цей час виявили 1046 випадки зараження, в Італія – 5322 осіб, у Німеччині – 2993, Іспанії – 4053, Франції – 1834, .
Смертей за добу: в Італії – 427 випадків. Водночас в Ірані померли 149 осіб, у Німеччині – 16, у Іспанії – 207, США – 82.
За цей час у Німеччині одужали 8 осіб, Іспанії – 26, США – 2.
У Голландії та Швейцарії нарахували більше 1400 випадків інфікування за добу.
Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)
До країн, в яких зафіксували COVID-19, також доєднався Чад, Ель Сальвадор, Фіджі, Нікарагуа
Нагадаємо:
В Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
В Україні запроваджено карантин із 12 березня до 3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
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