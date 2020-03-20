COVID-19: В Італії кількість хворих зросла до 41 035 осіб Суспільство | 20-03-2020, 08:20 0 92 Станом на ранок 20 березня у світі зареєстровано 244 518 випадків зараження COVID-19, 10 030 смертей та 86 025 осіб, що подолали хворобу.





Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу



Деталі: Усього Китай зареєстрував 54 випадки зараження за добу та 780 осіб, які вилікувались.



В Італії кількість хворих зросла до 41 035 осіб, в Ірані – 18 407, Іспанії – 18 077 та 15 320 заражень у Німеччині.



Окрім того, в Італії за добу вилікувались 415 людей, в Ірані – 321, Іспанії – 26 та 8 у Німеччині.



За минулу добу лідером за кількістю зафіксованих нових випадків інфікування стали США – 5894. В Ірані за цей час виявили 1046 випадки зараження, в Італія – 5322 осіб, у Німеччині – 2993, Іспанії – 4053, Франції – 1834, .



Смертей за добу: в Італії – 427 випадків. Водночас в Ірані померли 149 осіб, у Німеччині – 16, у Іспанії – 207, США – 82.



За цей час у Німеччині одужали 8 осіб, Іспанії – 26, США – 2.



У Голландії та Швейцарії нарахували більше 1400 випадків інфікування за добу.







Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)



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