Двоє турецьких військових загинули у Сирії Суспільство | 20-03-2020, 08:21 0 89 Двоє турецьких солдат були вбиті в провінції Ідліб у Сирії в результаті ракетної атаки "радикальних груп".



Джерело: міністерство оборони Туреччини, повідомляє Al Arabia



Деталі: Ще один солдат був поранений під час атаки. Турецькі військові відкрили вогонь у відповідь.



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Що передувало:



Росія бере військову участь у сирійському конфлікті з осені 2015 року, підтримуючи режим Башара Асада. До цього, з 2011 року, втручання РФ у справи Сирії було комбінованим.



27 лютого російська авіація розстріляла турецьку військову колону в Сирії – загинули 33 військових, 36 отримали поранення. Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь.



У Міноборони РФ заявляють, що турецькі військові, що потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед наступаючих бойовиків.



У Туреччині заявили, що попередили РФ про місця дислокації частин своїх збройних сил в Ідлібі. В Міноборони Туреччини зазначили, що у секторі, який потрапив під обстріл, не було жодних збройних угруповань опозиції, лише ЗС Туреччини.



На тлі конфлікту у Сирії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовився зустрітися із російським колегою Володимиром Путіним у перший тиждень березня.



1 березня міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар оголосив про проведення в Ідлібі операції "Весняний щит".



