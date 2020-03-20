Формування Російської Федерації 15 разів обстріляли українські позиції Суспільство | 20-03-2020, 08:22 0 87 19 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, відмічена робота снайперської пари.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 8 обстрілів.



Сім обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



Дослівно: "Вчора, 19 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.



З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.



За поточну добу втрат немає".