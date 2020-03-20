У МОЗ обіцяють, що маски й антисептики з’являться за кілька днів Суспільство | 20-03-2020, 09:16 0 86 Ситуація з наявністю засобів індивідуального захисту у медзакладах і аптеках покращиться за 3-4 дні, впевнений заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.



Джерело: слова Віктора Ляшка в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", "Інтерфакс-Україна"



Пряма мова: "Був певний дефіцит, тому ми виділили додаткові кошти, здійснюється закупівля і будуть додаткові поставки. Я думаю, що через 3-4 дні ситуація із ЗІЗ у медичних і аптечних закладах значно покращиться".



Деталі: Ляшко нагадав, що 3 лютого 2020 року було затверджено національний план протидії інфекційним захворюванням, згідно з яким відповідальність за забезпечення медзакладів засобами індивідуального захисту було покладено на органи місцевого самоврядування, які є власниками цих закладів.



Він повідомив, що МОЗ провело зустріч із найбільшими виробниками антисептиків, на якій "обговорили питання, чому їх немає на ринку".



Ляшко запевнив, що виявлені за підсумками цієї зустрічі "бюрократичні бар'єри" буде усунуто вже найближчими днями.



За його словами, перше питання було в реєстрації дезінфекційних засобів, "виник один бюрократичний бар'єр", який найближчим часом вирішать – і до наступної середи це питання буде знято.



Ляшко також повідомив, що питання з наявністю сировини для виробництва антисептиків також буде вирішено найближчими днями.



Пряма мова: "Спирт, який використовується для виробництва антисептиків у звичайному режимі, – це глобальна проблема, його можна дістати. Але Україна є одним із лідерів виробництва спирту етилового, який також використовується як антисептик, тому багато хто змінює свої рецептури.



Ми паралельно вирішуємо, як зняти один бюрократичний бар'єр, який обкладає акцизом виробників дезінфекційних засобів".