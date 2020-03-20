В Іспанії закривають всі готелі через коронавірус Суспільство | 20-03-2020, 09:17 0 77 Уряд Іспанії розпорядився на певний час закрити всі готелі країни через тривале поширення коронавірусу.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.



Інші туристичні об'єкти, такі як гостьові будинки або кемпінги, також повинні закритися, згідно з новими правилами Міністерства охорони здоров'я, оголошеними в четвер.



У готелів тепер є максимум сім днів для реалізації запропонованих заходів. Тільки охоронці і обслуговуючий персонал можуть залишитися на робочих місцях.



Єдиним винятком є ​​гуртожитки, в яких люди проживають протягом більш тривалого періоду часу або де люди постійно проживають, за умови, що вони мають необхідну інфраструктуру для захисту та ізоляції людей.



До вечора четверга число підтверджених випадків коронавірусу в Іспанії зросло до 18 000. Понад 830 людей уже померли від вірусу.



У країні на 15 днів ввели комендантську годину, він може бути продовжений парламентом.



Раніше повідомлялося, що чотиризірковий готель у Мадриді почав функціонувати як лікарня для пацієнтів з підтвердженим захворюванням COVID-19.