Призупинено водопостачання у Шевченківський і Залізничний райони: з 10.00 год працюватимуть водовозки Суспільство | 20-03-2020, 10:29 0 372 У зв’язку з аварійною ситуацією на магістральному водогоні «Карачинів-Львів», сьогодні, 20 березня, до 20.00 год призупинено подачу води у Шевченківський і Залізничний райони міста Львова. За інформацією ЛМКП «Львівводоканал», з 10.00 год у цих районах працюватимуть водовозки.

Через ліквідацію витоку на магістральному водогоні «Карачинів — Львів» до 20.00 год буде призупинено подачу води у Шевченківський та Залізничний райони міста Львова, обмежений вулицями: Бортнянського, Комарова, Ясна, Залізнична, О. Степанівни, М. Вовчка, Параджанова, Братів Міхновських, Шараневича, Стороженка, Хотинська, Перова, Одеська, Левандівська, Сорохтея, Юнакієва, Золота, Єрошенка, Залізнична, Городоцька, 44 — 110; 85 — 151, С. Бандери, Матейка, Озаркевича, Я. Мудрого, Шевченка, 2 — 164; 11 — 115, Пстрака, Хорватська, Голубовича, Вернигори, Декарта, Морозенка, Головацького, Яцкова, Татарбунарська, Моринецька, Яворівська, Кирилівська, Луцького, Гуні, Турянського,. Скляна, Сосенка, Хорватська, Шведська, Магазинова, Гушалевича, Чоловського, Щекавицька, Кооперативна, Коротка, Стародубська, Перова, Сєченова, Шептицьких, Війтовича, Меретина, Ангеловича, Шептицького, Карпінського, Архітекторська, Бібліотечна, Професорська, Технічна, Рилєєва, Новаківського, Устияновича, Тобілевича, Чернівецька, Затишна, Чупринки, Мельника, Васильківського, Героїв УПА, Опільського, Горської, Сар’яна, Федьковича, Антоновича, 4 — 48; 7 — 37, Русових, Старицького, Єфремова, Новий Світ, Глибока, Політехнічна.



З 10.00 год будуть працювати водовозки. Вони будуть розташовані за такими адресами:



1. вул. Широка, 68−68а;



2. вул. Шевченка, 344−344а;



3. вул. Золота — вул. Яцкова (перехрестя)



4. пл. Кропивницького (біля костелу).



ЛМКП «Львівводоканал» звертає увагу на те, що воду з водовозів перед вживанням необхідно прокип'ятити.



Адміністрація ЛМКП «Львіводоканал» просить вибачити за незручності, пов’язані з проведенням аварійних робіт.

