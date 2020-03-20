Львів співчуває рідним та близьким Ярослава Федоришина Суспільство | 20-03-2020, 10:30 0 511 Цієї ночі відійшов у вічність засновник Львівського академічного театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин. Громада міста Львова висловлює щирі співчуття рідним та близьким митця.



«Від нас відійшла людина, для якої театр, глядачі, мистецтво — це було все життя. Тисячі шанувальників „Золотого лева“ і театру „Воскресіння“ сумують і співчувають. Львів дякує Вам, Ярославе, і пам’ятає», — сказав мер Львова Андрій Садовий.



Ярослав Федоришин — засновник Львівського академічного театру «Воскресіння» та художній керівник Міжнародного театрального фестивалю «Золотий Лев». Під його керівництвом театр «Воскресіння» пройшов шлях розвитку від встановлення до мистецького визнання. Більшість вистав Ярослава Федоришина з успіхом представляли Україну на Міжнародних театральних фестивалях, де отримали визнання театральної публіки і театральної критики.



Митець працював з акторами за власною методологією, яка дає змогу акторам працювати і в складній драматургії, чутися вільним у насиченому вуличному дійстві, де від актора вимагається висока фізична досконалість, витримка, досконале володіння власним тілом, уміння працювати з піротехнікою.



Ярослав Федоришин — одна з найяскравіших особистостей у театральному та громадському житті України.

