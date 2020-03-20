До уваги платників податків! Графік роботи ЦОП змінюється Суспільство | 20-03-2020, 11:09 0 61

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з метою запобігання розповсюдження вірусних інфекцій режим роботи ЦОПів змінюється.

Центри обслуговування платників працюватимуть з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хвилин.

Звертаємось з проханням до платників податків без нагальної необхідності не відвідувати територіальні органи податкової служби.

Будьте обачні. Користуйтеся електронними сервісами ДПС.

