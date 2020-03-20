Платники податків Львівщини сплатили за два місяці 2020 року близько 2,2 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб Суспільство | 20-03-2020, 13:46 0 44



Протягом січня-лютого 2020 року платники податків Львівщини сплатили до бюджетів 2 188,5 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО). Це на 287,3 млн. грн., або на 15,1 відс. більше, ніж за той самий період торік (у січні-лютому 2019 року – 1 901,2 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У лютому п.р. до бюджетів усіх рівнів платниками податків сплачено 1 198,5 млн. грн. ПДФО. Проти лютого 2020 року надійшло на 164,5 млн. грн., або 15,9 відс. більше (у лютому 2019 року – 1034,0 млн. гривень).



Серед основних факторів позитивної динаміки приросту надходжень ПДФО є активна протидія ГУ ДПС у Львівській області нелегальній зайнятості, контроль за дотриманням роботодавцями мінімальних державних гарантій в оплаті праці, а також підвищення розмірів заробітних плат.



Крім цього, слід зазначити, що ПДФО є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів, тому своєчасність і повнота сплати податку є запорукою економічного та соціального розвитку нашого регіону.