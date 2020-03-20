Виправлення помилок в декларації з екологічного податку в частині зобов’язань за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря Суспільство | 20-03-2020, 13:48 0 44



Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що з 2019 року застосовується новий порядок справляння та розподілу сум доходів від екологічного податку, зокрема в частині двоокису вуглецю в атмосферне повітря.

Так, відповідно до п.240.7 ст.240 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) для платників податку за викиди двоокису, якими згідно з п. 240.1 ст. 240 ПКУ є юридичні особи під час виконання господарських операцій якими здійснюються викиди на окремих джерелах забруднення, визначено граничний обсяг викидів двоокису вуглецю у розмірі 500 тонн за рік, після досягнення якого юридичні особи декларують свої податкові зобов’язання за обсяги викидів двоокису вуглецю у тому звітному податковому періоді, коли таке перевищення відбулося.

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2019 року ставку податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами з 0.41 грн/тонну підвищено до 10 грн/тонну.

Форма податкової декларації екологічного податку (далі – Декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715 із змінами та доповненнями. Невід’ємною частиною Декларації є, зокрема, додаток 1, в якому здійснюється розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.

При заповненні декларації з екологічного податку слід враховувати пропозиції, викладені в роз’ясненнях контролюючого органу, з якими можна ознайомитись за посиланнями:

https://tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/ekologichniy-podatok/listi-dps/376987.html

https://tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/ekologichniy-podatok/listi-dps/364954.html

Крім цього, пропонуємо ознайомитись з порядком виправлення помилково зазначених обсягів викидів двоокису вуглецю в додатку 1



Додаток 1



Виправлення помилково зазначених обсягів викидів двоокису вуглецю разом з обсягами викидів інших забруднюючих речовин в одному Додатку після настання граничного терміну подання звітності



Наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» зі змінами і доповненнями затверджено наступну Класифікацію доходів бюджету по екологічному податку, зокрема:

19010100 «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)»;

19011000 «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення».

Форма Податкової декларації екологічного податку (далі – Декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715 із змінами та доповненнями. Невід’ємною частиною Декларації є додатки (розрахунки). Зокрема, розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюється у додатку 1 до Декларації (далі – Додаток).

При цьому заповнюється два Додатки, в одному Додатку зазначається фактичний обсяг викидів двоокису вуглецю, а у другому Додатку – обсяги викидів інших забруднюючих речовин.

В Декларації та двох Додатках заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі подання Декларації та двох Додатків на паперових носіях за відсутності значень рядки прокреслюються, а у разі подання Декларації засобами електронного зв’язку – не заповнюються. Вартісні показники Декларації та Додатків зазначаються у гривнях з копійками.

У колонці 2 Додатка платником зазначається код забруднюючої речовини відповідно до додатка 7 до Декларації.

Якщо платником задекларовано податкові зобов’язання з екологічного податку за всі види викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами у атмосферне повітря (у тому числі двоокису вуглецю) в одному Додатку, то згідно з алгоритмом автоматизованої обробки електронних форм звітності з екологічного податку податкові зобов’язання з екологічного податку відображаються в інтегрованій картці платника за кодом бюджетної класифікації 19011000.

Для виправлення помилково зазначених обсягів викидів двоокису вуглецю разом з обсягами викидів інших забруднюючих речовин в одному Додатку після настання граничного терміну подання звітності платником екологічного податку подається уточнююча Декларація за відповідний звітний (податковий) період разом із двома уточнюючими Додатками у яких:

за кодом 243.4.001 – двоокису вуглецю (рядок 4.1 колонки 2 Додатка) зменшує нараховану суму податкових зобов’язань з екологічного податку;

за кодами інших забруднюючих речовин (рядок 4.n колонки 2 Додатка, де n – порядковий номер рядка) декларує податкові зобов’язання з екологічного податку та відповідно до п.п. «а» п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) обчислює розмір штрафної санкції, а також пеню (у разі необхідності) згідно з ст. 129 ПКУ.

Зокрема, у одному уточнюючому Додатку в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря зазначається:

у колонці 2 – код двоокису вуглецю 243.4.001;

у рядку 4 – сума екологічного податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення двоокису вуглецю, що підлягає нарахуванню за звітний (податковий) період;

у рядку 5 – сума податкового зобов’язання зазначена у рядку 4 додатка 1, що уточнюється;

у рядку 5.2 – сума податкового зобов’язання, що зменшується.

У другому уточнюючому Додатку в частині викидів інших забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зокрема, зазначається:

у рядку 4 – сума екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю);

у рядку 5 – сума податкового зобов’язання, що уточнюється, яке дорівнює «0»;

у рядку 5.1 – сума податкового зобов’язання, що збільшується;

у рядку 6 – розмір штрафної санкції – 0,03;

у рядку 7 – обчислена сума штрафної санкції;

у рядку 8 – сума пені (у разі необхідності).

В уточнюючій Декларації заповнюються наступні показники:

у рядку 4.1 – податкове зобов’язання, визначене як сума рядків 4 Додатків;

у рядку 4.1.1 – сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 Додатків;

у рядку 4.1.2 – сума штрафу, обчислена як сума рядків 7 Додатків;

у рядку 4.1.3 – сума пені, обчислена, як сума рядків 8 Додатків;

у рядку 5 – кількість поданих Додатків з уточнюючою Декларацією.



