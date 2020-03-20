Обов’язкове застосування програмних РРО переноситься на 1 серпня 2020 року Суспільство | 20-03-2020, 13:50 0 87



Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що впровадження застосування програмних РРО, передбачене Законом України від 20.09.2019 року № 129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг», яке планувалося з 19.04.2020 року, відтерміновується до 1 серпня 2020 року.

Зокрема, переноситься розширення застосування РРО платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) для окремих видів діяльності – з 1 жовтня 2020 року на 1 січня 2021 року. З цієї дати буде запроваджено і механізм «кешбек».

Відтерміновується до 1 квітня 2021 року і запровадження обов’язкового використання РРО для всіх платників єдиного податку другої – четвертої групп у разі перевищення ними в календарному році обсягу доходу 1000000 гривень, яке планувалося з 1 січня 2021 року.

Зазначені зміни передбачені Законом України від 17.03.2020 № 533 – IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID – 19)»



