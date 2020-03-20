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Заходи безпеки для працівників ГУ ДПС у м. Києві
|Суспільство | 20-03-2020, 13:51
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Головне управління ДПС у м. Києві оперативно відреагувало на ситуацію, яка склалася у країні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Заходи безпеки було організовано не тільки для платників податків, а й для працівників столичної податкової, команда яких налічує 2343 співробітника.
Так, ГУ ДПС Києва створено оперативний штаб з питань запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, до складу якого входить керівництво управління.
Оптимізовано роботу Центрів обслуговування платників, зокрема, з 20 березня платники будуть обслуговуватись з 10-00 до 16-00 години. Також обмежено кількість одночасного перебування відвідувачів у залах ЦОП.
З метою обмеження контакту з платниками у ЦОП встановлено скриньки для прийняття вхідної кореспонденції.
Для упередження поширення вірусних інфекцій серед працівників ГУ профспілковою організацією придбано: маски, гумові рукавиці, дезінфікуючі засоби. Першочергово ці засоби видаються тим працівникам, які безпосередньо працюють з платниками.
Також, у приміщеннях ГУ ДПС Києва, кілька разів на добу, забезпечується вологе прибирання з використанням миючих та дезінфікуючих засобів.
Окрім того, серед співробітників проведена роз’яснювальна кампанія щодо запобігання поширення коронавірусу. У всіх приміщеннях ГУ розміщені інформаційні пам’ятки та плакати щодо профілактики захворювання.
Нашим колегам, у яких немає можливості прибути на роботу громадським або власним транспортом, керівництвом запропоновано оформити відпустку.
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