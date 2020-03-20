Дохід за 2019 рік від продажу інвестиційних активів в сумі, меншій ніж 2690 гривень, не декларується Суспільство | 20-03-2020, 14:27 0 19

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що дохід, отриманий фізичною особою-резидентом у вигляді інвестиційного прибутку, включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку.

Тому фізична особа, яка отримує інвестиційний прибуток, повинна подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, що настає за звітним (до 1 липня 2020 року у разі набрання змін до Податкового кодексу України), та сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.

Варто нагадати, що облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пп.170.2.4 - 170.2.6 п.170.2 ст.170 Податкового кодексу України (крім операцій з деривативами).

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Платник податку, який проводить операції з інвестиційними активами, має право скористатися послугами професійного торговця цінними паперами, включаючи банк та укласти договір з таким торговцем про виконання ним функцій податкового агента.

Однак запровадження обов’язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов’язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в пп.170.2.8 п.170.2 ст.170 Податкового кодексу.

Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами здійснюється у додатку 1 до податкової декларації про майновий стан і доходи.

При цьому, незалежно від кількості місяців, в яких протягом року було отримано інвестиційний прибуток, до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Відповідно до підпункту 170.2.8 «а» статті 170 Податкового кодексу України дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу не підлягає оподаткуванню. У 2019 році – 2690 гривень.

