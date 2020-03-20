ЧИМАЛУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ ТА СНІГОХІД ВИЯВИЛИ МИНУЛОЇ ДОБИ НА УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОМУ КОРДОНІ ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ Суспільство | 20-03-2020, 14:28 0 16

Незаконному переміщенню тютюнової контрабанди через українсько-румунський кордон запобігли прикордонники відділу “Яблунівка” у ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону.

Перевіряючи вказаний напрямок, прикордонний наряд виявив за 300 метрів до кордону групу осіб з пакунками. Зрозумівши, що їх викрито, контрабандисти, проігнорувавши законні вимоги та попереджувальні постріли прикордонників, покидали свої ноші та вдалися до втечі. Одного із втікачів військовослужбовці затримали, ним виявився 29-річний громадянин України. На чоловіка складено протокол про адмінправопорушення передбачене ч.1 ст.204-1 та 185.10 КУпАП, справу скеровано до суду.

Під час подальшого огляду місцевості військовослужбовці виявили 30 пакунків з 15 000 пачками сигарет без марок акцизного збору України. За даним фактом на адресу ГУ ДФС та ГУ НП в Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК України. Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх буде передано співробітникам ДФС.

Крім того, учора, за інформацією місцевого мешканця, військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби «Богдан» у високогір’ї, де проходить кордон з Румунією, виявили й затримали снігохід. Враховуючи той факт, що по обидва боки кордону, було виявлено сліди від вказаного транспортного засобу, ймовірно, що правопорушники здійснювали відстеження прикордонних нарядів. Під час затримання транспортного засобу, особи, які ним керували вдалися до втечі. У ході подальших пошукових заходів одного із втікачів затримали. Чоловік підтвердив факт порушення ним державного кордону. Снігохід військовослужбовці доправили до прикордонного підрозділу. На затриманого було складено адмінпротоколи про вчинені ним правопорушення, справу скеровано до суду, який і надасть правову оцінку його діям.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



