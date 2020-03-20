|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Дніпропетровщині ввели надзвичайну ситуацію
|Суспільство | 20-03-2020, 14:34
| 0 18
|
У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію з метою протидії поширенню коронавіруса.
Джерело: сайт Дніпровської обласної державної адміністрації
Пряма мова голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка: "Дніпропетровщина запровадила надзвичайну ситуацію, аби максимально убезпечити людей від коронавірусної інфекції.
Ми посилюємо правоохоронні засоби контролю. Будемо жорстко слідкувати за виконанням карантинних заходів, яких мешканці області мають дисципліновано дотримуватися".
Деталі: Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Комісія визначила епідемічну ситуацію на території області, спричинену коронавірусом, як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру.
Бондаренко пояснив, що режим НС дозволить оперативно реагувати на виклики в умовах всесвітньої пандемії з метою недопущення подальшого поширення інфекції.
Для мобілізації сил і засобів цивільного захисту в області створили координаційну групу, куди увійшли керівники ДСНС, Нацполіції, транспортні та інші служби.
Група має моніторити епідситуацію в регіоні, прогнозувати зони можливого поширення загрози, організовувати запобіжні заходи та забезпечувати населення засобами індивідуального захисту.
Що було раніше: У зв’язку із загрозою поширення епідемії коронавірусу режим надзвичайної ситуації ввели у трьох областях: Київській, Житомирській та Чернівецькій. Військовослужбовців Національної гвардії залучили до проведення обмежувальних карантинних заходів, введених у країні для протидії коронавірусу.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|На Дніпропетровщині ввели надзвичайну ситуацію...
|20-03-2020, 14:34
| >>>
|ЧИМАЛУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ ТА СНІГОХІД ВИЯВИЛИ МИНУЛОЇ ДОБИ НА УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОМУ КОРДОНІ ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ...
|20-03-2020, 14:28
| >>>
|Дохід за 2019 рік від продажу інвестиційних активів в сумі, меншій ніж 2690 гривень, не декларується...
|20-03-2020, 14:27
| >>>
|Заходи безпеки для працівників ГУ ДПС у м. Києві...
|20-03-2020, 13:51
| >>>
|Обов’язкове застосування програмних РРО переноситься на 1 серпня 2020 року...
|20-03-2020, 13:50
| >>>
|Виправлення помилок в декларації з екологічного податку в частині зобов’язань за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря...
|20-03-2020, 13:48
| >>>
|Платники податків Львівщини сплатили за два місяці 2020 року близько 2,2 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб...
|20-03-2020, 13:46
| >>>
|