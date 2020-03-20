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Режим роботи контакт-центру ДПС у період карантину

Суспільство | 20-03-2020, 15:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    

Контактний центр Державної податкової служби України продовжує надання консультативних послуг платникам податків. Отримати інформаційно-довідкові послуги можна за телефоном 0 800 501 007 з 10.00 до 17.00 (крім суботи, неділі та святкових днів).
У неробочий час є можливість залишити запитання за допомогою сервісу «Залиште питання – ми Вам зателефонуємо».
Також надіслати запитання та повідомлення можна на електронну адресу idd@tax.gov.ua.
Звертаємо увагу, що за допомогою Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР) платники мають змогу отримати відповіді на питання, які їх цікавлять, у будь-який зручний для них час.
Скористатись ЗІР можна через офіційний вебпортал ДПС або безпосередньо у мережі Інтернет за адресою http://zir.tax.gov.ua/.
Мобільні додатки ЗІР можна безкоштовно завантажити через інтернет-магазини App Store та Google Play.
Пресслужба ДПС України
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20:01 Оперативний штаб розпрацьовує логістику довезення до лікарень медичних працівників
17:49 Мерія вкотре застерігає: від початку року у Львові чадним газом отруїлися 52 особи
17:48 За 3 доби Гаряча лінія 1580 та Інформаційні сервіси ЦНАП опрацювали понад 9 тис звернень
17:46 SoftServe передав 2 апарати ШВЛ львівським лікарням
17:45 Синоптики попереджають про зміну погоди
17:44 Центр обліку бездомних в умовах карантину працює цілодобово: послугами установи користується до 50 осіб
17:40 Понад 3 тисячі відвідувань та 7 тисяч дзвінків: у Львові опікуються одинокими мешканцями міста

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