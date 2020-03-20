Режим роботи контакт-центру ДПС у період карантину Суспільство | 20-03-2020, 15:38 0 91

Контактний центр Державної податкової служби України продовжує надання консультативних послуг платникам податків. Отримати інформаційно-довідкові послуги можна за телефоном 0 800 501 007 з 10.00 до 17.00 (крім суботи, неділі та святкових днів).

У неробочий час є можливість залишити запитання за допомогою сервісу «Залиште питання – ми Вам зателефонуємо».

Також надіслати запитання та повідомлення можна на електронну адресу idd@tax.gov.ua.

Звертаємо увагу, що за допомогою Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР) платники мають змогу отримати відповіді на питання, які їх цікавлять, у будь-який зручний для них час.

Скористатись ЗІР можна через офіційний вебпортал ДПС або безпосередньо у мережі Інтернет за адресою http://zir.tax.gov.ua/.

Мобільні додатки ЗІР можна безкоштовно завантажити через інтернет-магазини App Store та Google Play.

Пресслужба ДПС України

