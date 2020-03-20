За два місяці 2020 року надійшло понад 153 мільйони гривень військового збору від платників Львівщини Суспільство | 20-03-2020, 17:25 0 82







Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області за два місяці 2020 року для підтримки української армії до Державного бюджету України платники податків Львівщини сплатили 153,4 млн. грн. військового збору. Це на 13,9 млн. грн., або майже на 10 відсотків більше проти того самого періоду 2019 року.



Слід зазначити, що порівнюючи з лютим минулого року на потреби української армії у лютому 2020 року платники податків Львівщини перерахували на 6,5 млн. грн., або на 8,3 відс. більше. Надходження склали 84,4 млн. гривень.