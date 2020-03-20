Як подавати декларації за новими правилами Суспільство | 20-03-2020, 17:28 0 72

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Закарпатській області інформує, що 19 березня в газеті Верховної Ради «Голос України» оприлюднено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції”» № 524-ІХ. Документ набрав чинності 20 березня.

Закон змінює правила подання щорічних декларацій за 2019 рік, звужує коло суб’єктів декларування та перелік об’єктів декларування. Так, щорічну декларацію за 2019 рік не потрібно подавати працівникам патронатних служб (перелік посад визначено у статті 92 Закону «Про державну службу»), крім радників, помічників, уповноважених, прес-секретаря Президента України та помічників суддів.

У трьох типах декларацій за 2019 рік, це – щорічна, після звільнення, кандидата на посаду – більше не потрібно зазначати:

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

- належність до національних публічних діячів;

- зареєстроване місце проживання членів сім’ї суб’єктів декларування;

- об’єкти декларування, які перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду;

- членів сім’ї суб’єкта декларування, які спільно з ним проживали сукупно протягом не менше 183 днів протягом року;

- трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;

- криптовалюти;

- банківські та інші установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів сім’ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно.

Національне агентство з 20 березня забезпечує для суб’єктів декларування можливість обрати позначки «Не застосовується» або «Відсутня інформація для декларування в цьому розділі» у відповідних полях та розділі 12.1 декларації.

Також з 20 березня можна обрати позначку «Не застосовується» в розділах 2.1 та 2.2 форми декларації, які стосуються відомостей про належність до публічних діячів суб’єкта декларування та зареєстроване місце проживання членів сім’ї декларанта.

Нагадаємо, подання щорічних декларацій за 2019 рік продовжено до 1 червня.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

ГУ ДПС у Закарпатській області

