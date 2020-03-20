Як подавати декларації за новими правилами...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 20/03/2020 У Львові виявлено перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус COVID-19...>> На водогоні «Карачинів-Львів» ліквідували аварію: водопостачання відновлено...>> «Новим серцем громадського життя району Підзамче в майбутньому має стати територія колишнього заводу «Алмазінструмент», — Антон Коломєйцев...>> Оперативний штаб розпрацьовує логістику довезення до лікарень медичних працівників...>> Мерія вкотре застерігає: від початку року у Львові чадним газом отруїлися 52 особи...>> За 3 доби Гаряча лінія 1580 та Інформаційні сервіси ЦНАП опрацювали понад 9 тис звернень...>> SoftServe передав 2 апарати ШВЛ львівським лікарням...>> Синоптики попереджають про зміну погоди...>> Центр обліку бездомних в умовах карантину працює цілодобово: послугами установи користується до 50 осіб...>> Понад 3 тисячі відвідувань та 7 тисяч дзвінків: у Львові опікуються одинокими мешканцями міста...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Другу смерть від коронавірусу в Україні розслідуватиме поліція...
18-03-2020, 16:38  >>> 
Прокурори повідомили про підозру трьом членам організованої групи, які вчиняли у Львові розбої та крадіжки...
17-03-2020, 21:06  >>> 
В Червонограді обрали запобіжний захід ймовірному крадію, затриманому на «гарячому»...
16-03-2020, 15:00  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Військовий літак вилітає до Китаю по тести на COVID-19, маски й обладнання...
20-03-2020, 11:08  >>> 
Європа обігнала Китай за кількістю діагностованих хворих на коронавірус...
20-03-2020, 09:14  >>> 
Наразі криза в галузі охорони здоров'я найбільша за всю історію ООН – генсек...
20-03-2020, 01:17  >>> 

Як подавати декларації за новими правилами

Суспільство | 20-03-2020, 17:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Закарпатській області інформує, що 19 березня в газеті Верховної Ради «Голос України» оприлюднено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції”» № 524-ІХ. Документ набрав чинності 20 березня.
Закон змінює правила подання щорічних декларацій за 2019 рік, звужує коло суб’єктів декларування та перелік об’єктів декларування. Так, щорічну декларацію за 2019 рік не потрібно подавати працівникам патронатних служб (перелік посад визначено у статті 92 Закону «Про державну службу»), крім радників, помічників, уповноважених, прес-секретаря Президента України та помічників суддів.
У трьох типах декларацій за 2019 рік, це – щорічна, після звільнення, кандидата на посаду – більше не потрібно зазначати:
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
- належність до національних публічних діячів;
- зареєстроване місце проживання членів сім’ї суб’єктів декларування;
- об’єкти декларування, які перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду;
- членів сім’ї суб’єкта декларування, які спільно з ним проживали сукупно протягом не менше 183 днів протягом року;
- трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;
- криптовалюти;
- банківські та інші установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів сім’ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно.
Національне агентство з 20 березня забезпечує для суб’єктів декларування можливість обрати позначки «Не застосовується» або «Відсутня інформація для декларування в цьому розділі» у відповідних полях та розділі 12.1 декларації.
Також з 20 березня можна обрати позначку «Не застосовується» в розділах 2.1 та 2.2 форми декларації, які стосуються відомостей про належність до публічних діячів суб’єкта декларування та зареєстроване місце проживання членів сім’ї декларанта.
Нагадаємо, подання щорічних декларацій за 2019 рік продовжено до 1 червня.
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
ГУ ДПС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
Стара схема: на Ужгородщині шахраї виманюють гроші, представляючись податківцями...
20-03-2020, 17:30  >>> 
Як подавати декларації за новими правилами...
20-03-2020, 17:28  >>> 
За два місяці 2020 року надійшло понад 153 мільйони гривень військового збору від платників Львівщини...
20-03-2020, 17:25  >>> 
Режим роботи контакт-центру ДПС у період карантину...
20-03-2020, 15:38  >>> 
На Дніпропетровщині ввели надзвичайну ситуацію...
20-03-2020, 14:34  >>> 
ЧИМАЛУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ ТА СНІГОХІД ВИЯВИЛИ МИНУЛОЇ ДОБИ НА УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОМУ КОРДОНІ ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ...
20-03-2020, 14:28  >>> 
Дохід за 2019 рік від продажу інвестиційних активів в сумі, меншій ніж 2690 гривень, не декларується...
20-03-2020, 14:27  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: коронавірус та Україна, наказ Варфоломія, скасована зустріч G7...
20-03-2020, 09:10  >>> 
Українці почали заражати коронавірусом одне одного – МОЗ...
20-03-2020, 01:13  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: карантин в Україні, нові хворі на COVID-19...
17-03-2020, 09:26  >>> 
   ПолітикаПолітика
Штаб-квартиру НАТО у Брюсселі закрили для журналістів...
20-03-2020, 09:18  >>> 
Трамп скасував зустріч G7 через коронавірус...
20-03-2020, 08:17  >>> 
Нацгвардія США буде задіяна в боротьбі з новим коронавірусом...
20-03-2020, 08:11  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Гривні складно на валютних торгах, НБУ продав 200 мільйонів доларів...
20-03-2020, 11:07  >>> 
Через коронавірус NASA тимчасово закриває заводи з виробництва ракет...
20-03-2020, 08:16  >>> 
SpaceX запланувала свій перший політ з екіпажем NASA...
20-03-2020, 08:14  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Стара схема: на Ужгородщині шахраї виманюють гроші, представляючись податківцями...
20-03-2020, 17:30  >>> 
Як подавати декларації за новими правилами...
20-03-2020, 17:28  >>> 
За два місяці 2020 року надійшло понад 153 мільйони гривень військового збору від платників Львівщини...
20-03-2020, 17:25  >>> 
   ВладаВлада
Прем'єр Словаччини: хотіли купити в Україні 2 млн масок, але їх перехопив німецький покупець...
16-03-2020, 09:10  >>> 
Байден виграє праймеріз у чотирьох американських штатах...
11-03-2020, 09:11  >>> 
Штаб Трампа подав до суду на The Washington Post...
04-03-2020, 08:32  >>> 
   КультураКультура
Через коронавірус скасували Каннський кінофестиваль...
20-03-2020, 01:18  >>> 
У Львові відбудеться нова танцювальна вистава «Перехід»...
11-03-2020, 16:05  >>> 
До дня народження Великого Кобзаря у Львівській опері триває урочиста академія...
10-03-2020, 00:21  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
20:07 У Львові виявлено перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус COVID-19
20:04 На водогоні «Карачинів-Львів» ліквідували аварію: водопостачання відновлено
20:02 «Новим серцем громадського життя району Підзамче в майбутньому має стати територія колишнього заводу «Алмазінструмент», — Антон Коломєйцев
20:01 Оперативний штаб розпрацьовує логістику довезення до лікарень медичних працівників
17:49 Мерія вкотре застерігає: від початку року у Львові чадним газом отруїлися 52 особи
17:48 За 3 доби Гаряча лінія 1580 та Інформаційні сервіси ЦНАП опрацювали понад 9 тис звернень
17:46 SoftServe передав 2 апарати ШВЛ львівським лікарням
17:45 Синоптики попереджають про зміну погоди
17:44 Центр обліку бездомних в умовах карантину працює цілодобово: послугами установи користується до 50 осіб
17:40 Понад 3 тисячі відвідувань та 7 тисяч дзвінків: у Львові опікуються одинокими мешканцями міста

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования