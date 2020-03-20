Стара схема: на Ужгородщині шахраї виманюють гроші, представляючись податківцями Суспільство | 20-03-2020, 17:30 0 74

На Ужгородщині активізувались невідомі особи, які телефонують суб’єктам господарювання, представляються працівниками органів ДПС та просять перерахувати гроші.

Сьогодні шахраї телефонували з номера телефону 0683251474, представляючись працівником Ужгородської ДПІ, і пропонували вирішення питань з начальником інспекції.

В зв’язку з цим, звертаємось до громадян та підприємців: будьте пильними, не піддавайтеся на провокації.

З метою забезпечення оперативного реагування на такі дзвінки та «пропозиції», при наявності фактів, просимо громадян звертатись до органів національної поліції за номером телефону «102».

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

