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Стара схема: на Ужгородщині шахраї виманюють гроші, представляючись податківцями
|Суспільство | 20-03-2020, 17:30
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На Ужгородщині активізувались невідомі особи, які телефонують суб’єктам господарювання, представляються працівниками органів ДПС та просять перерахувати гроші.
Сьогодні шахраї телефонували з номера телефону 0683251474, представляючись працівником Ужгородської ДПІ, і пропонували вирішення питань з начальником інспекції.
В зв’язку з цим, звертаємось до громадян та підприємців: будьте пильними, не піддавайтеся на провокації.
З метою забезпечення оперативного реагування на такі дзвінки та «пропозиції», при наявності фактів, просимо громадян звертатись до органів національної поліції за номером телефону «102».
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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