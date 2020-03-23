Обсервація не перешкода отримати необхідні вам довідки та адмінпослуги Суспільство | 23-03-2020, 10:25 0 82

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС нагадує, що великі платники податків мають можливість отримати адміністративні послуги та довідки (перелік далі) в електронному вигляді, зокрема:

- Довідка про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної фіскальної служби;

- Витяг з реєстру платників ПДВ за формою №2-ВР;

- Витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій;

- Реєстрація реєстратора розрахункових операцій;

- Реєстрація розрахункових книжок;

- Реєстрація КОРО.

Інші довідки/документи видаються виключно в паперовій формі відповідно до норм чинного законодавства та за відсутністю механізмів видачі їх платникам податків в електронному вигляді.

Це зокрема:

- Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

- Підтвердження статусу податкового резидента України;

- Реєстрація платника єдиного податку;

- Витяг з реєстру платників єдиного податку;

- Включення неприбуткового підприємства (установи, організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- Перереєстрація неприбуткового підприємства (установи, організації) у Реєстрі неприбуткових установ та організацій;

- Взяття на облік ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами/алкогольними напоями;

- Довідка-розрахунок для банку, відповідно до наказу Міндоходів від 09.09.2013 №453 (додаток 1);

- Довідка про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску (додаток 2);

- Довідка про сплату акцизного податку (для отримання спирту);

- Довідка про сплату акцизного податку (для отримання марок акцизного податку);

- Взяття на облік/погашення податкового векселя.

Разом з цим, органи податкової служби повсякчас працюють над вдосконаленням та переведенням в електронний формат існуючих адміністративних послуг та доповнення їх новими необхідними вам послугами.



