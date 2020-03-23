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| Газета №35 (55) / 2014
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Обсервація не перешкода отримати необхідні вам довідки та адмінпослуги
|Суспільство | 23-03-2020, 10:25
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Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС нагадує, що великі платники податків мають можливість отримати адміністративні послуги та довідки (перелік далі) в електронному вигляді, зокрема:
- Довідка про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної фіскальної служби;
- Витяг з реєстру платників ПДВ за формою №2-ВР;
- Витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій;
- Реєстрація реєстратора розрахункових операцій;
- Реєстрація розрахункових книжок;
- Реєстрація КОРО.
Інші довідки/документи видаються виключно в паперовій формі відповідно до норм чинного законодавства та за відсутністю механізмів видачі їх платникам податків в електронному вигляді.
Це зокрема:
- Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);
- Підтвердження статусу податкового резидента України;
- Реєстрація платника єдиного податку;
- Витяг з реєстру платників єдиного податку;
- Включення неприбуткового підприємства (установи, організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- Перереєстрація неприбуткового підприємства (установи, організації) у Реєстрі неприбуткових установ та організацій;
- Взяття на облік ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами/алкогольними напоями;
- Довідка-розрахунок для банку, відповідно до наказу Міндоходів від 09.09.2013 №453 (додаток 1);
- Довідка про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску (додаток 2);
- Довідка про сплату акцизного податку (для отримання спирту);
- Довідка про сплату акцизного податку (для отримання марок акцизного податку);
- Взяття на облік/погашення податкового векселя.
Разом з цим, органи податкової служби повсякчас працюють над вдосконаленням та переведенням в електронний формат існуючих адміністративних послуг та доповнення їх новими необхідними вам послугами.
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