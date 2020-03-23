ДПС запустила серію відео щодо роботи з її Е-сервісами Суспільство | 23-03-2020, 10:26 0 37

Львівське управління Офіму великих платників податків ДПС повідомляє, що для допомоги платникам податків Державна податкова служба розпочинає серію відеоуроків, в яких роз’яснюватиметься як правильно користуватися електронними сервісами.

Перший відеоурок присвячено заповненню декларації про майновий стан і доходи громадян. Переглянувши його, користувачі зможуть дізнатися як правильно заповнити декларацію крок за кроком та як при цьому уникнути помилок. Звертаємо увагу, щоб подати декларацію через Електронний кабінет платникам податків необхідно мати електронний підпис.

У зв’язку з оголошеним в Україні карантином з метою запобігання поширення вірусу COVID-19 закликаємо платників користуватися електронними сервісами від Державної податкової служби.

